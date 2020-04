Nuova ECDL: perchè ad una donna conviene fare questo corso

Le tecniche di comunicazione si aggiornano, per poter proiettare la realtà in un mondo in cui lo scambio di informazioni avviene in modo sempre più veloce e facile, chi non si aggiorna e non acquisisce le capacità necessarie per poter utilizzare tali tecnologie nel modo appropriato viene inevitabilmente tagliato fuori.

Avvicinarsi al mondo del digitale, conoscerlo e avere le capacità giuste per poter lavorare con esso consente di vivere una quotidianità completa e soddisfacente in tutti i settori della vita odierna, sociale, lavorativa e di studio. Il corso online nuova ECDL consente quindi di appropriarsi di tutto il set di conoscenze che conferisce le capacità per un utilizzo consapevole delle piattaforme e dei mezzi digitali a nostra disposizione al giorno d’oggi, si tratta di una certificazione conosciuta e riconosciuta a livello mondiale.

La patente europea per il computer rappresenta il percorso formativo per eccellenza in campo informatico, che mette a disposizione tutta la gamma di conoscenze richiesta per entrare nel mondo del lavoro nel settore informatico. Inoltre l’ECDL è riconosciuta a livello internazionale, vale come credito formativo e vale punteggio nei Concorsi Pubblici ad esempio per l’ATA.

Corso Nuova ECDL programma

Il corso ECDL è diviso in diversi moduli, in ognuno dei quali viene trattata una serie di argomenti differenti, tutte riguardanti l’apprendimento nel corretto utilizzo del computer sia online che offline.

Nelle prime fasi ai apprendono i concetti di base per l’utilizzo del pc, dopodiché si passa ad altri più specifici come:

– elaborazione testi;

– utilizzo dei fogli di calcolo;

– internet security;

– presentazione e collaborazioni online

Quando ogni modulo viene terminato si procede al sostenimento di un esame, atto a verificare le conoscenze acquisite durante la frequentazione del modulo. La prova del primo modulo sarà teorica, quelle dei moduli seguenti saranno pratiche.

Esami ECDL

Per poter sostenere gli esami ECDL a Cagliari ed in tutta la Sardegna, come nel resto d’Italia, è richiesta la presentazione ad uno dei test center adibiti della skills card, questo è un documento ufficiale che viene rilasciato dalla AICA. È un tesserino sotto forma cartacea, o virtuale, sostituisce quello che in ambito universitario è il libretto, viene infatti utilizzato per registrare l’esito degli esami sostenuti. Può essere ottenuto acquistandolo da un test center, dando la possibilità di eseguire l’esame in qualunque sede d’esame ufficiale ECDL, sia in Italia che altrove.

Per ottenere la certificazione ECDL occorre superare da 4 a 7 esami;

ECDL Base livello essenziale di competenze informatiche e web si ottiene con 4 esami;

livello essenziale di competenze informatiche e web si ottiene con 4 esami; ECDL Standard occorre supere 7 esami Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing e Spreadsheets) + 3 moduli a scelta

occorre supere 7 esami ECDL Full Standard detta anche ICDL richiede 7 esami ed è la versione ECDL che ha ottenuto riconoscimento di Accredia

Costi Nuova ECDL

Tra i vari corsi ECDL disponibili, ad esempio quello proposto da FioreRosalba.com ha un’ottima combinazione di prezzo e servizi offerti. Il prezzo del corso online comprende il materiale di preparazione per tutti gli esami che dovranno essere sostenuti, attestato di partecipazione, tutoraggio, autori disponibili per chiarificazioni sia attraverso utilizzo di email telefonico, 30 minuti di videochiamata tramite Skype con esaminatore ECDL ufficiale AICA, e Skills card, che come detto è la tessera necessaria da presentare in sede d’esame per poterli sostenere. Al prezzo di 250 euro, ma ora in offerta a 150 euro. Quindi FioreRosalba.com offre una soluzione per l’ECDL a costi contenuti per una preparazione completa e puntale degli esami.

ECDL Opportunità professionali

La certificazione ECDL è spendibile in vari contesi dal settore privato al settore pubblico, infatti numerosi sono i concorsi che attribuiscono punteggio a questa certificazione. Sempre FioreRosalba.com offre anche un pacchetto servizi aggiuntivi quando il corso sarà terminato sarà data allo studente la possibilità di intraprendere numero e vantaggiose collaborazioni dal momento che il centro ha stipulato delle convenzioni con le agenzie che si occupano di stage.

Lo studente potrà quindi scegliere se eseguire un tirocinio retribuito durante il quale per la durata di 12 mesi, sarà seguito gratuitamente.