Novità e omaggi, arrivano gli asparagi verdi agrodolci in olio di Morgan

Una nuova ricetta per rendere omaggio alla Lombardia e all’Emilia Romagna, un messaggio positivo per le due Regioni, da trasmettere attraverso un prodotto che tradizionalmente segna l’arrivo della bella stagione: l’asparago nella sua variante verde. Gli Asparagi verdi agrodolci in olio di Morgan, l’ultima proposta de La Giardiniera di Morgan, si aggiungono alla famiglia degli Asparagi di Morgan, che comprende già gli Asparagi Bianchi, gli Asparagi bianchi agrodolci a pezzettoni in olio e le Uova di quaglia e asparagi.

Sia in Lombardia che in Emilia Romagna gli asparagi verdi sono più noti e consumati rispetto a quelli bianchi, già presenti tra i prodotti de La Giardiniera. La nuova creazione, in edizione limitata, è stata quindi ideata per incontrare i gusti dei due mercati locali.

“Coerenti con la filosofia che da sempre anima il nostro lavoro – spiega Morgan Pasqual, titolare assieme alla moglie Luciana de La Giardiniera di Morgan – i confini sono qualcosa che ci sta un po’ stretto. Dopo aver portato l’asparago bianco fuori dai confini regionali, è tempo ora di aprire ad altre tradizioni, incontrando il gusto di altri territori”.

L’asparago verde, prodotto ad Indicazione Geografica Tipica dal 2010, viene coltivato in un’area compresa tra le provincie di Treviso, Padova e Venezia e si presta a innumerevoli ricette. Nell’interpretazione de La Giardiniera di Morgan gli asparagi verdi vengono cotti a vapore e conditi con aceto di vino bianco, sale marino integrale e zucchero.

Vengono lasciati maturare per 48 ore, permettendo loro di insaporirsi insieme ai peperoncini agrodolci, che donano carattere alla ricetta dando vita ad un prodotto duttile. Si abbinano perfettamente a uova sode, carni bianche, carpacci di manzo o bresaola; oppure possono farcire un sandwich, guarnire pizze o focacce calde in finitura fuori dal forno e arricchire un’insalata di riso integrale o cereali.

Gli Asparagi verdi agrodolci sott’olio de La Giardiniera di Morgan fanno parte della linea Gli Stagionali, verdure disponibili solo in alcuni momenti dell’anno, seguendo l’andamento delle stagioni e reinterpretando con fantasia ciò che di più buono la terra offre.

La nuova ricetta è acquistabile nel sito www.lagiardinieradimorgan.com e nei punti vendita affiliati in Lombardia e Emilia Romagna.