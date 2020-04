Negozi chiusi a Oristano il 25 aprile e il 1° maggio

L’ordinanza del Sindaco ha disposto che “le attività commerciali di cui all’Allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e dei distributori di carburante, saranno chiuse la domenica, il 25 aprile e il 1 maggio”.

La norma ha validità dal 25 aprile al 3 maggio compresi, salvo nuovo provvedimento.

L’ordinanza, confermando le regole attualmente in vigore per contrastare la diffusione del Coronavirus, precisa l’obbligo dell’uso delle mascherine e dei guanti per chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale e consente “anche nelle giornate festive, i servizi di consegna a domicilio, a condizione che gli operatori siano dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti), siano corrieri specializzati e/o soggetti che prestino la propria attività lavorativa per conto del fornitore, il quale dovrà espressamente autorizzarli, a mezzo di dichiarazione sostitutiva con l’indicazione del tragitto, l’orario di inizio e fine consegna”.