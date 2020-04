Tutti negativi i tamponi della casa di riposo di Nuoro. Test sui 24 anziani dopo alcuni episodi febbrili. Visto quanto accaduto in altre case di riposo, ci cerca di contenere il contagio.

Il fatto

Tutti negativi i tamponi e si tira un sospiro di sollievo nella casa di riposo di via Trieste a Nuoro. I tamponi effettuati sui 24 anziani ospiti sono risultati negativi. Anche tutti i test sul personale in forza sono negativi. L’ufficialità della notizia è arrivata ieri, quando tutti i risultati dei test sono stati resi noti.

La notizia della possibilità di avere dei contagiati all’interno della struttura è di qualche giorno fa. L’allarme era scattato per via di alcuni episodi febbrili di tre anziani. I dirigenti della Cooperativa Progetto Uomo, che gestiscono la struttura di proprietà del Comune, si sono tempestivamente rivolti alla Asl di Nuoro per poter effettuare tamponi a tutti i pazienti e agli operatori.

Test tutti negativi

Dopo lunghe ore di apprensione, quando anche l’ultimo dei test è risultato essere negativo, si è tirato un forte respiro di sollievo. In molte case di riposo e per gli anziani, il virus ha seminato panico e morte. L’esito è stato fortunatamente felice, non solo per gli anziani e per i dirigenti della coperativa, che già dal 5 marzo avevano vietato l’ingresso di visite esterne alla struttura, ma anche per tutta la città.

Gli anziani sono una delle categorie più colpite da questo virus e il suo dilagare in case di riposo, potrebbe essere davvero fatale. Inoltre in diverse strutture sono in corso delle indagini per lo strano dilagare del virus al loro interno. Fortunatamente la questione della casa di riposo di via Trieste a Nuoro, si è conclusa nel migliore dei modi. Ma l’allerta è ancora alta e siamo alle porte della fase 2, nella quale saranno ammesse le visite fra parenti. Adesso anche le strutture dovranno essere più rigide rispetto alle visite.