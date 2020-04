Nascono gli AperiViaggi online

“Unisciti a noi per stare insieme con i nostri AperiViaggi social, per godere di una mezz’ora di foto e informazioni su uno dei nostri viaggi, che vi verrà presentato e commentato da una guida di Four Seasons, per fare due chiacchiere tutti insieme e regalarci anche un bel brindisi collettivo, necessariamente a distanza, ma non per questo meno vicini col cuore!”. Lo ha annunciato Stefano Spinetti, Presidente di Four Seasons Natura e Cultura, tour operator leader in Italia per viaggi green basati sul trekking e sul turismo sostenibile.

E’ un’iniziativa singolare e gratuita, che funziona in modo molto semplice: basta andare al link http://www. viagginaturaecultura.it/ scheda.php?id=2474, seguire le istruzioni ed iscriversi all’incontro. Attenzione perché la partecipazione è limitata a 100 persone, oltre questo numero non ci si potrà iscrivere.

“Per partecipare basta poco: un bicchiere di prosecco, di analcolico, succo di frutta o qualunque altra cosa vi piaccia per brindare. E poi patatine, popcorn, salatini o pizzette… per accompagnare il brindisi! La voglia di stare insieme e la passione per i viaggi nella natura e… un paio di facili passaggi sul computer (preferibile) – ha dichiarato Andrea Giorgi, responsabile della programmazione – o sul cellulare. Il tutto alle ore 18:30. Dall’altra parte a interloquire ci sarà una nostra guida in grado di accompagnarvi con le parole e le immagini in meravigliosi viaggi”.

Oggi l’Alta Tuscia poi si “andrà” in Patagonia.

“In questi tempi, che ci costringono difatti ad una forzata inattività, stiamo tutti trovando nel ricordo dei bei momenti passati, e nella voglia di progettarne di futuri, la forza per affrontare i momenti difficili. Per questo – ha concluso Mauro Orazi, ideatore dell’iniziativa – vogliamo continuare a ricordare e sognare, e vi invitiamo a farlo tutti insieme!

Pronti a brindare al vostro prossimo viaggio? E allora dai, vi aspettiamo con i prossimi appuntamenti”

Oggi – Giovedì 23 aprile alle ore 18:30 si “potrà andare” virtualmente in ALTA TUSCIA con le guide/Storyteller Valentina Treviso e Filippo Belisario

Domenica 26 aprile alle ore 18:30, invece, addirittura in PATAGONIA E TERRA DEL FUOCO, grazie allo Storyteller Davide Galli, Presidente Nazionale dell’AIGAE, l’Associazione Italiana delle Guide Ambientali Escursionistiche. E non è finita! Quanti conoscono il VALLO DI ADRIANO? La grande opportunità arriverà il 30 aprile, sempre alle ore 18:30, e questa volta il narratore sarà una guida d’eccezione: Stefano Spinetti, Presidente di Four Seasons Natura e Cultura. Le sorprese sono dietro l’angolo, negli AperiViaggi così come in qualsiasi viaggio in natura!