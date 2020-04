MSD Italia al fianco della Croce Rossa Italiana nell’emergenza COVID-19

MSD Italia scende nuovamente in campo a sostegno della Croce Rossa Italiana (CRI), impegnata sin dai primi momenti – con migliaia di volontari e operatori – per combattere l’emergenza Covid-19.

MSD Italia aveva già annunciato un’importante donazione a favore della Croce Rossa Italiana per finanziare attività nell’ambito dei due obiettivi strategici “Tutela e protezione della salute” e “Preparazione della popolazione e risposta alle emergenze”.

La Croce Rossa Italiana ha deciso di utilizzare i fondi residui della donazione MSD per attività strettamente legate all’emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia di Coronavirus.

Grazie a questo contributo, verranno ulteriormente potenziate le capacità di risposta all’emergenza della CRI, investendo in tensostrutture allestite per trasformarsi in caso di necessità in ospedali da campo o tende pre-triage.

La CRI, seduta al tavolo tecnico del Comitato Operativo dell’emergenza, sta infatti intervenendo con i suoi mezzi, le sue donne e i suoi uomini per garantire soccorso, supporto sanitario e logistico, gestendo in sicurezza i trasporti sanitari dei casi potenzialmente sospetti con mezzi ad alto biocontenimento e fornendo controllo della temperatura dei viaggiatori in ingresso in Italia nei porti e negli aeroporti.

Con il numero verde CRI per le persone 800 065510 – attivo h24 – sta fornendo supporto psicologico e informazioni corrette a migliaia di cittadini.

Oltre agli interventi in emergenza, la Croce Rossa Italiana si sta impegnando a trasformare questo momento critico nel “Tempo della Gentilezza”, intensificando, su tutto il territorio nazionale, i servizi per le persone più vulnerabili e con maggior fragilità sociali e sanitarie, tra i quali la spesa a domicilio, il trasporto sociale, la consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità.

Ringraziamo MSD Italia per il generoso sostegno alle nostre attività relative all’emergenza Covid-19 – sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana –; sono tanti gli sforzi e i sacrifici messi in campo in questi mesi, ma, con la tenacia ispirata dai nostri principi e grazie a chi crede nel nostro operato, si avvicina il tempo in cui potremo lasciarci alle spalle questa drammatica pagina per il nostro Paese. Insieme ce la faremo.

Solo pochi giorni fa – dichiara Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato di MSD Italia – abbiamo annunciato il primo “sprint” di una maratona di donazioni di MSD Italia per essere al fianco delle Istituzioni in questo momento di grave emergenza per il nostro Paese: la donazione di tecnologie e strumenti per il monitoraggio, il trattamento e il controllo dei pazienti cronici da remoto per un valore di mercato fino a 1,5 milioni di Euro. Oggi – prosegue Nicoletta Luppi – annunciamo un secondo, importante sprint della nostra maratona di donazioni. Ci schieriamo al fianco della Croce Rossa Italiana, un’Istituzione che, da quasi due secoli, ha dimostrato di saper fare la differenza, per la Vita.

Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864, è un’Associazione senza fini di lucro, di interesse pubblico e ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, nonché posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

È riconosciuta quale Società volontaria di soccorso e assistenza, in conformità alle Convenzioni di Ginevra e ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata a espletare le sue attività sul territorio italiano.

L’obiettivo principale della CRI è prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso e politico. La Croce Rossa Italiana, inoltre, fa parte del sistema nazionale di Protezione Civile. Lavora e si adopera per formare le comunità e garantire un’efficace e tempestiva risposta durante le emergenze nazionali e internazionali.

Per maggiori informazioni www.cri.it

MSD Italia

MSD è la consociata italiana di Merck & Co ., azienda farmaceutica multinazionale fondata 129 anni fa e leader mondiale nel settore della salute.

Nel 2019, Merck & Co. ha investito quasi 10 miliardi di dollari in attività di Ricerca & Sviluppo (oltre il 23% del fatturato), grazie ai suoi 15.000 ricercatori.

Merck & Co è orgogliosa del suo impegno nella Responsabilità Sociale dove arriva a erogare ogni anno 2,8 miliardi di dollari.

Attualmente Merck & Co è in contatto diretto con l’OMS, MSF e altre organizzazioni internazionali a fronte dei nuovi casi di Ebola Zaire riportati nella Repubblica Democratica del Congo. Attraverso l’OMS, Merck & Co ha avviato la distribuzione per uso compassionevole del vaccino per Ebola Zaire, V920 (rVSV∆G-ZEBOV-GP, vivo attenuato) per l’utilizzo nelle zone più colpite del Paese.

Lo scorso 12 novembre, la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino per l’immunizzazione attiva di soggetti con età > o = a 18 anni per proteggere contro la malattia causata dal virus Ebola Zaire.

Per maggiori informazioni, visitare i siti www.msditalia.it e www.msdsalute.it.