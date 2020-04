Mister Italia on line ha assegnato i primi titoli validi per mister italia 2020

Assegnati sabato i titoli della prima selezione online di Mister Italia dopo lo stop alle molte selezioni “live” in programma e cancellate per le limitazioni imposte per combattere la diffusione del Covid_19. Settimanalmente, nel pomeriggio del sabato, vengono pubblicate sui social di Mister Italia le foto e video dei concorrenti e ha inizio così il concorso online che termina dopo 2 settimane. I titoli in palio sono due: MISTER ITALIA WEB assegnato da una giuria di addetti ai lavori e MISTER ITALIA LIKE assegnato sulla base dei like ricevuti sui social del concorso.

Nella prima selezione la giuria tecnica composta da addetti e esperti del settore presieduta in questa occasione da Claudia Andreatti (Miss Italia 2006 e “signorina buonasera su Rai Uno) ha assegnato il titolo di “Mister Italia Web 1° classificato” a Alessandro Perelli di Montecatini Terme (PT). Alessandro, 28 anni, lavora come dipendente statale e nel tempo libero fa il ballerino e il fotomodello. Alto 1.77, capelli castani scuri e occhi verdi è del segno della vergine. Il secondo classificato è Fabrizio Cimadoro di Suiso in provincia di Bergamo, ha 24 anni, capelli castani, occhi verdi, appassionato di cinema e teatro, lavora come attore a Milano.

Terzo classificato è risultato Christian De Iaco di Vicenza, 29 enne, alto 181, capelli castani, occhi verdi, lavora come operatore socio sanitario. Per la sezione “like” Mister Italia Like primo classificato con 875 like è stato eletto Alessandro Ben Chaben, 16enne di Vittoria (RG), papà tunisino e mamma siciliana, alto 184, capelli castani e occhi marrone. Alessandro oltre ad essere attratto dal mondo della moda e dello spettacolo, allo studio abbina lo sport, pratica atletica leggera a livello agonistico, nel 2019 si è aggiudicato il titolo di campione italiano 2019 di salto in lungo e velocità per la categoria cadetti. Vincenzo Palleria sui social ha totalizzato 683 like e si è piazzato al secondo posto.

Vincenzo è alto 178, capelli castani occhi marrone, è originario di Borgia in provincia di Catanzaro e attualmente si è trasferito al nord per motivi di lavoro. Mister Italia Like terzo classificato è risultato Antonio Avella di Salerno con 428 like. Antonio ha 18 anni, è alto 182 ed è del segno del sagittario, capelli castano chiaro, occhi azzurri. La selezione, anche se organizzata online, sarà valida a tutti gli effetti per l’edizione di Mister Italia 2020, i vincitori potranno accedere successivamente alle finali regionali “live” (Covid19 permettendo) e alla Finalissima Nazionale in programma come lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro (UD). Momentaneamente sono stati sospesi o rimandati anche i concorsi internazionali ai quali avrebbero partecipato i primi classificati dell’edizione tenutasi in Friuli Venezia Giulia a settembre 2019.

Il concorso Mister Italia è collegato ai maggiori contest mondiali quali Mister Mondo, Mister Universo, Mister International, e altri ancora. A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444