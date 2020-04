Minori. Canti tradizionali della Pasqua (Video)

Reale (sindaco di Minori): “I canti tradizionali della Pasqua grazie alla filodiffusione, sono entrati nei vicoli e nelle case”.

Ecco le meravigliose immagini panoramiche che arrivano dalla Costiera Amalfitana e nel silenzio il canto dei Battenti.

https://wetransfer.com/downloads/ebfec5e25f04f1b68c39c2a3a5a4e7ea20200411154434/3a9720d3d56aa48e1433ffd77eec9c8820200411154629/b751e0 le immagini meravigliose di queste ore dalla Costiera Amalfitana, nel silenzio, in filodiffusione il canto pasquale.

Frate (sindaco di Conca dei Marini): “Una croce piena di luce a bordo di una auto ha attraversato i vicoli del paese. Questa sera la Torre Saracena illuminata con i colori della Bandiera Italiana”.

Di Martino: (sindaco di Ravello) : “Ravello c’è. Via Facebook le immagini passate della storica Via Crucis di Ravello”.

La Costiera c’è con il suo profumo, i suoi colori. Auguri di Buona Pasqua! Tutti siamo lontani ma vicini nell’amore.

“I tradizionali canti pasquali plurisecolari che ogni anno erano parte della Processione Penitenziale dei Battenti per questa volta sono arrivati nelle case della Costiera ed in particolare di Minori, attraverso la filodiffusione partita dalla Basilica di Santa Trofimena. E’ stato davvero toccante ascoltare nel silenzio questo canto e vederlo entrare nei vicoletti accompagnato dai profumi e dai colori primaverili della Costiera. Ricordo che tali canti antichi sono considerati patrimonio culturale e tutelati dal MiBact”. Lo ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori.

“Tali canti accompagnano la Processione Penitenziale del Giovedì e Venerdì Santo – ha proseguito Reale – ed hanno diversi toni definiti “di sotto” e “di sopra”. Una definizione che nasce dalla presenza di due confraternite anticamente attive sul territorio, la prima situata in pianura, l’altra nella zona collinare del paese di Minori. I Battenti sfilano completamente incappucciati. Inoltre su Santa Trofimena Tv, canale YouTube, nata proprio nel periodo del Coronavirus, è possibile già in queste ore, vedere i riti tradizionali e plurisecolari e dunque anche le processioni del passato. Anziani, bambini, adolescenti, uomini, donne tutti a Minori conoscono qualche verso dei canti secolari dei Battenti. È nel nostro Dna, di chi vive in loco e di chi sta lontano. Domani la Santa Messa celebrata a porte chiuse nella Basilica di Santa Trofimena con diretta su Santa Trofimena Tv, ugualmente accadrà Lunedì”. Santa Trofimena tv https://www.youtube.com/channel/UCNFoP478GHdLRfztqIi_4AQ a questo link tutti i video.

Questa sera la Torre Saracena di Conca dei Marini sarà illuminata dai colori della Bandiera dell’Italia. Ieri sera una Croce piena di luce è stata accompagnata per i vicoli del paese.

“Per le stradine di Conca dei Marini, una Croce illuminata è stata accompagnata a bordo di un’auto scortata dalla Polizia Municipale mentre ai balconi delle case si accendevano i lumini. Questa sera, invece – ha affermato Gaetano Frate, sindaco di Conca dei Marini – la Torre Saracena sarà illuminata con i colori della Bandiera dell’Italia per dare un messaggio di speranza e di augurio pasquale a tutti gli italiani”.

Una Costiera blindatissima anche lungo i varchi di accesso e dove i controlli vengono effettuati anche con l’uso di droni dall’alto.

Su https://www.facebook.com/ravelloinscena/live/ invece le immagini delle passate edizioni della Via Crucis di Ravello.

“E’ tradizione a Ravello in occasione della Domenica delle Palme, la Via Crucis in costume. Uno spettacolo molto suggestivo con ben 300 figuranti impersonati dagli stessi cittadini ravellesi e 40 attori fra i vicoli e le piazzette del centro storico. La scena conclusiva è quella della crocifissione sul sagrato del Duomo di Ravello. Campane a festa, rami di ulivo di foglie diverse stretti fra le braccia, il conforto della Primavera ormai in conquista e l’allunaggio colorato dei turisti. Oggi sarebbe dovuta essere questa la nostra Domenica: tutti raccolti nella piazza principale, poi in Chiesa, in fila – ha affermato Salvatore Di Martino, sindaco di Ravello – ad attendere la pioggia benedetta dell’aspersorio.

Invece ci raccoglieremo in silenzio, nelle nostre case, tenendo il “nemico” alla porta e pregando che questo possa bastare. Il momento tradizionale, quello della Via Crucis, non mancherà e anzi si farà sentire ancora piu’ necessario ed unico, soprattutto in questo periodo di dolore e di grande sofferenza per tutti. Sulla pagina Facebook di Ravello in scena le immagini passate della Via Crucis, ci permetteranno, nel sicuro delle nostre case, di essere insieme, di ritrovarci idealmente come avremmo fatto fra le nostre vie e con i nostri cari, grazie ad una celebrazione virtuale.

Nel periodo forse piu’ triste della nostra storia, in cui un abbraccio è pericoloso quanto un colpo di arma da fuoco, con l’ausilio della tecnologia, Ravello si unirà in preghiera in nome della speranza e di una pace che, finalmente, spezzerà lo spaventoso silenzio di questi giorni”.