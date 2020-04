Messaggio della Presidente dell’ANPI per il 25 aprile

Carla Nespolo, Presidente nazionale Anpi, in occasione della Festa di Liberazione del 25 Aprile, lancia un messaggio : “quelli che oggi chiamiamo anziani i popoli primitivi riconoscevano, invece, come saggi. Il Coronavirus si è portato via tanti di questi saggi e a loro vogliamo dire GRAZIE. L’impegno nel vostro nome ci sarà anche nelle giovani generazioni. Facciamo sì che questo 25 Aprile 2020 ci indichi la strada per una società più libera e solidale. Sarà una nuova rinascita che i partigiani avrebbero voluto. Abbiamo aderito alla raccolta di fondi di Carlo Petrini “#iorestolibero”, che parte da un minimo di 2 euro, che verranno destinati a Caritas e Croce Rossa, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, come coloro che non hanno una casa. Resistenza, in questo momento, significa anche solidarietà e senso della comunità”.

Si ricorda che si può aderire alla raccolta fondi per Caritas e Croce rossa sul sito il sito www.25aprile2020.it , collegato alla piattaforma GoFundMe.