Mense ospedaliere: al lavoro per garantire i pasti, ma senza stipendio

Non ricevono lo stipendio da mesi, eppure, con grande senso del dovere e umanità, continuano quotidianamente a preparare i pasti per degenti e personale degli ospedali di Alghero, Ittiri, Ozieri, Thiesi e diverse RSA, garantendo così un indispensabile servizio agli ammalati in questo drammatico momento di emergenza sanitaria. Oltre che vergognosa e inaccettabile, sembra incredibile la situazione in cui sono costretti ad operare i lavoratori impiegati nei servizi di ristorazione per le strutture sanitarie alle dipendenze del Raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) che ha in essere un contratto con l’ATS Sardegna; composto dalle ditte ELIOR Ristorazione S.p.A., Catering PIÙ s.r.l. e la Cocktail Service S.r.l. Quest’ultima ditta, in particolare – spiega la capogruppo del M5S, Desirè Manca – risulta essere in grave ritardo nel versamento degli emolumenti ai dipendenti, come già denunciato dai sindacati attraverso una nota il 30 gennaio scorso, in cui si poneva inoltre l’accento sul mancato rispetto degli orari di lavoro, sui carichi spesso eccessivi e sui disagi creati dai mezzi di trasporto in dotazione, insufficienti e mal funzionanti.