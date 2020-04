Maurizio Martinelli devolve gli incassi di “Io resto a casa” all’Umberto I di Roma

Maurizio Martinelli, cantautore e speaker radiofonico di Radio Italia Anni ’60, con la canzone “Io resto a casa” si unisce ai grandi cuori di imprenditori, calciatori e vip che si sono mobilitati per aiutare e sostenere l’Italia afflitta e piegata dalla pandemia.

Nei giorni scorsi, ai microfoni di Radio Italia, Martinelli ha dato voce a tutte quelle persone chiuse in casa per il lockdown, facendo raccontare loro come stavano vivendo questo momento così buio per il nostro Paese.

Il singolo: “Io resto a casa”

Mentre ascoltavo i racconti, tristi e dolorosi, sentivo forte la pulsione di rendermi utile – ci racconta Maurizio Martinelli. – Di getto ho cominciato a buttar giù le parole su un foglio. Ispirato, scrivevo senza quasi rendermene conto. Così è nata la canzone “Io resto a casa”, grazie alle testimonianze di tutti coloro che hanno chiamato per raccontare il dolore, l’angoscia, la paura, le emozioni… e le speranze.

“Io resto a casa” è un brano emotivo che ha visto coinvolte migliaia di persone sui social nei giorni seguenti: un tamtam mediatico per l’invio della propria foto da parte degli ascoltatori di Radio Italia Anni ’60, al fine di contribuire alla realizzazione del video. Sono i volti degli italiani con i loro sguardi sorridenti e pieni di fiducia e, poi, ci sono abbracci, quelli che tanto mancano e che torneremo a donarci.

Maurizio Martinelli per il sociale

I proventi del singolo “Io resto a casa”, tracklist del nuovo album in uscita per il prossimo autunno, saranno integralmente devoluti all’associazione culturale “Capire per prevenire”.

Il Prof. Stefano Arcieri, presidente di “Capire per prevenire”, associazione che si occupa di prevenzione, e medico del Policlinico Umberto I – Università La Sapienza di Roma, ha dichiarato:

Questo nobile gesto da parte di Maurizio Martinelli è motivo di grande orgoglio per noi. Investiremo l’intero importo donato direttamente nell’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, acquistando materiali e prodotti proprio per le infezioni virali.

È questa l’Italia che piace, quella che si aiuta, quella che tende la mano e dona speranza.

… Passerà, figlia, anche questa tempesta, tu appoggia la testa sulla mia spalla, passerà, figlia, questa Italia ferita, sarà un brutto ricordo, torneremo a cantare… – tratto dal testo della canzone di Maurizio Martinelli.

Un appuntamento da non perdere!

Sabato, 4 aprile 2020, il cantautore Maurizio Martinelli dal suo studio canterà live, in anteprima nazionale, il brano “Io Resto a Casa”, insieme ad altri pezzi del suo ultimo album “I dettagli di un giorno”, tutto in diretta sulla sua pagina Facebook.

Per coloro che vogliono unirsi a questo abbraccio solidale, il singolo, edito dalla casa discografica Videoradio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali (Amazon, Google Play, Spotify, iTunes).

Maurizio è un italiano come tanti che abbraccia il suo Paese e ci ricorda che… #Andratuttobene.

Link video: https://youtu.be/cN9LFnX9emM