Mascherine anti Covid-19, progetto “Abitiamo il riciclo”

Si tratta di mascherine riutilizzabili in cotone ospedaliero (non certificate) realizzate dalle sarte del progetto Abitiamo il riciclo. Sono due i numeri a disposizione: 3371104992 e 3371106590 (attivi dalle 9 alle 14).

Per ottenerle è sufficiente chiamare i numeri 3371104992 e 3371106590 (attivi dalle 9 alle 14) e accordarsi sulla consegna.

Si tratta di dispositivi di protezione non certificati ma realizzati in cotone ospedaliero (100% cotone a filo ritorto), lavabile ad alte temperature sino 90°, e quindi riutilizzabili realizzate dalle sarte del progetto Abitiamo il riciclo di Acli Cagliari che da diversi anni sono impegnate in attività di cucito per il riuso di indumenti smessi.

Nella distribuzione delle mascherine disponibili si darà precedenza agli Over 65, ovvero ai soggetti maggiormente esposti al rischio contagio.

Prima di essere indossate le mascherine devono essere lavate ad almeno a 60° con una soluzione alcoolica al 70%, asciugate, meglio se in asciugatrice, e stirate ad alta temperatura.

Sottolineiamo ancora una volta che non trattandosi di dispositivi di protezione certificati, servono ad aiutare a limitare la diffusione del virus ma non garantiscono una protezione da individui infetti.

L’unica arma per difendersi è restare il più possibile a casa e osservare le distanze di sicurezza previste.