Man City Sirens: esce il video di “The Man Who Visited The Earth”

È ancora grande musica per i Man City Sirens, la band australiana che si è già fatta amare dal pubblico e dalle radio europee e che da oggi ci propone il nuovo singolo “The Man Who Visited the Earth”, estratto dal loro ultimo album “Exodus Of Dreams”.

Il mood al quale ci ha già abituato l’eclettica formazione di Melbourne resta sempre lo stesso: ritornelli trascinanti e voci serpentine in un sound che ci riporta al migliore indie internazionale, ma con quei vezzi di live casino blackjack online originalità e di stile che anche da questa parte del globo possiamo ormai riconoscere come tipicamente “alla Man City Sirens”.

Insieme all’arrivo in radio del singolo “The Man Who Visited the Earth” esce anche il videoclip omonimo su Youtube.

Di seguito il link alla Cartolina Digitale dei Man City Sirens, dove sono a vostra disposizione per il download il singolo in formato MP3 – 320 Kbps e le foto ufficiali per le vostre pubblicazioni.

N.B. Per accedere alla Cartolina Digitale copiate il link sottostante ed inseritelo nel vostro browser di navigazione (Chrome, Mozilla e affini)