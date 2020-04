M5S Perantoni: assegnazione dei contribuito regionale all’Istituto Zooprofilattico della Sardegna

“Prendo atto con sorpresa e disappunto che il bilancio regionale approvato con la Legge distabilità 2020, la n. 11 del 12 marzo scorso, ha ridotto di ben 240.000 euro l’assegnazione del contributo regionale all’Istituto Zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento diattività di interesse specifico per la Regione”, è quanto dichiarato dal Portavoce delMoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Mario Perantoni. “E’ un fatto gravissimo, perché costringe il Consiglio di Amministrazione dell’Ente a non approvare la proposta di bilancio di previsione 2020 e quello pluriennale 2020/2022, redattisulla base del precedente finanziamento di 2.200.000 euro. Ad ogni buon conto, riscontro l’impegno dell’Assessore Nieddu a presentare la proposta di reintegro dello stanziamento,così come previsto nel bilancio 2019-2021, in occasione della prossima manovra di assestamento. E mi auguro vivamente che – a differenza di quanto accaduto in numerose altre occasioni -alla promessa seguano i fatti, quantomento in considerazione dell’encomiabile lavoro chel’Istituto di Sassari, grazie alla professionalità e disponibilità dei suoi professionisti, stasvolgendo nella lotta al contrasto all’epidemia da Covid 19”, conclude il deputato pentastellato.