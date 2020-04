Lo scrittore Arrighi regala inediti online

Gianluca Arrighi sta pubblicando gratuitamente una serie di novelle noir inedite sulla sua pagina Facebook: “È il mio modo di stare vicino alle persone “. I n questo periodo d’emergenza sanitaria e isolamento causa Coronavirus, il noto scrittore capitolino ha deciso di regalare ai lettori una serie di novelle noir.

Arrighi ha iniziato a pubblicare sul suo profilo Facebook dei brevi racconti inediti che chiunque può leggere gratuitamente online. L’iniziativa sta riscuotendo grande successo, le prime novelle hanno già avuto migliaia di visualizzazioni e sono centinaia le condivisioni e i commenti di ringraziamento e gratitudine da parte dei lettori. “È il mio modo di stare vicino alle persone – ha dichiarato Arrighi – scrivo per far trascorrere qualche minuto di svago a tutti coloro che in queste lunghe e infinite giornate sono costretti a rimanere in casa”.