Linea diretta, speciale 25 aprile

Sarà dedicata al 25 Aprile, Festa della Liberazione, la puntata speciale di Linea Diretta in programma questo sabato su Radio Onda Stereo e, per l’occasione, anche su Catalan Tv.

La trasmissione, condotta da Nicola Nieddu con Mario Bruno, sarà aperta dalla canzone “Bella Ciao”, interpretata da Chiara Effe.

Seguiranno gli interventi di diversi ospiti come il giornalista e scrittore Giacomo Mameli, il sindaco di Alghero Mario Conoci, il Presidente del Consiglio comunale di Alghero Raffaele Salvatore, la Deputata Paola Deiana, i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi, il Presidente dell’ANPI Alghero Tonino Budruni, il Prof. Guido Melis, l’Avvocato Elias Vacca, lo scrittore e storico Raffaele Sari.

In collegamento da Cagliari il giornalista Michele Fioraso per la settimana politica in Regione.

La regia è curata da Giuseppe Niolu.

La trasmissione va in onda su Radio Onda Stereo il sabato alle ore 9 e in replica domenica alle ore 11 e lunedi alle ore 8. Per l’occasione, lo speciale 25 Aprile di Linea Diretta andrà in onda, questo sabato alle ore 19, anche sull’emittente televisiva algherese Catalan Tv.