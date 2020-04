L’imprenditore Musa Bazhaev al fianco della Sardegna nella lotta al Coronavirus

Da sempre innamorato della bellezza della nostra Isola e convinto sostenitore delle sue grandi potenzialità, l’imprenditore è proprietario del Forte Village di Santa Margherita di Pula e del nuovo complesso alberghiero e residenziale di Cagliari, Palazzo Doglio.

Musa Bazhaev afferma:

Mi sento molto vicino al popolo sardo. In questo drammatico momento di grandi sofferenze e privazioni, la tutela della salute e della sicurezza delle persone devono rappresentare un’assoluta priorità per tutti. Ho voluto dare il mio contributo per ricambiare il grande calore ed affetto che mi lega a questa splendida terra che frequento con la mia famiglia da oltre vent’anni e che considero ormai la mia seconda casa. Mi auguro che, grazie anche alla straordinaria forza e determinazione tipica degli uomini e donne che ho conosciuto in Sardegna, l’isola possa al più presto ritornare alla normalità.