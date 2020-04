L’impegno ambientale del Gruppo Tecnocasa continua

I prossimi mesi saranno cruciali per riaffermare la centralità del tema e l’impegno deve essere preso su tutti i fronti, dal singolo e dalle aziende che fanno della responsabilità ambientale la propria sfida quotidiana.

Alessandro Caglieris

UPM è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di processi produttivi in ​​grado di supportare e preservare il ciclo di vita degli alberi – sostiene Edoardo Trussardi, Direttore Generale UPM Italy e Responsabile mercato EU South. – Le foreste sono indispensabili per proteggere e “coltivare” le specie, gli animali e le piante che le abitano. Difendere questo patrimonio significa proteggere la biodiversità dell’ecosistema, garantendo così la diversità genetica e quindi la sopravvivenza della specie. UPM – prosegue Trussardi – utilizza legno proveniente solo da foreste gestite in modo sostenibile, dove è garantito il reimpianto dopo la raccolta. Per ogni albero raccolto, tre sono ripiantati. Piantiamo 100 alberi ogni minuto, ovvero oltre 50 milioni ogni anno, mantenendo la vitalità delle foreste e la materia prima che forniscono. Inoltre, tutto il legno utilizzato da UPM è completamente rintracciabile dal prodotto finale fino alla sua origine forestale sostenibile.