LEO Pharma: consegna a domicilio dei farmaci per i pazienti con psoriasi

L’attuale emergenza COVID-19 rischia di ostacolare la continuità terapeutica dei pazienti affetti da psoriasi moderata-grave, in cura con il trattamento biologico. Molti di loro infatti potrebbero avere difficoltà nel recarsi presso farmacie ospedaliere o centri di ritiro del farmaco, vedendosi dunque costretti a sospendere o interrompere la terapia.

Con l’obiettivo di supportare il paziente e garantire la continuità terapeutica, LEO Pharma ha attivato un progetto di home delivery del farmaco biologico per la psoriasi moderata-severa, nel pieno rispetto della privacy e del codice etico.

Il servizio di trasporto del farmaco e della consegna al domicilio del paziente sarà gestito da un provider esterno. Il Patient Support Program (PSP) è attivo dal 15/04/2020 fino a fine emergenza COVID-19, gratuito e disponibile su tutto il territorio nazionale.

LEO Pharma è sempre pronta ad adottare nuove soluzioni per restare vicina ai propri pazienti e l’attivazione di questo servizio testimonia il nostro impegno per sostenere le persone che soffrono di patologie croniche della pelle e migliorare la loro qualità di vita, in un momento critico come quello dell’emergenza sanitaria COVID-19 – afferma Paolo Pozzolini, Country Lead, LEO Pharma Italia.