La crescita costante dell’intrattenimento online

Smartphone e connessione a internet per combattere la noia

Una delle ricerche online più frequenti riguarda la necessità di tenersi in forma, non potendo uscire per fare attività sportiva fuori casa. E per fortuna la tecnologia a venire incontro a questa esigenza, con le varie proposte di corsi online, dagli allenamenti sportivi ai video motivazionali, dalle diete allo yoga.

Molte palestre hanno scelto di mettere in atto iniziative di questo tipo per mantenere attivo il contatto con i propri clienti. Grazie alla diffusione capillare di smartphone e tablet, inoltre, sono nate diverse applicazioni che offrono la possibilità di svolgere esercizi vari per mantenersi in forma.

Per chi invece preferisce il divertimento della mente all’impegno fisico, esistono anche tante app dedicate al gioco online che consentono di sfidare gli amici e i familiari allo stesso tavolo da gioco. Un esempio sono i casino online che offrono la possibilità di giocare, ovviamente solo se maggiorenni, a slot, roulette, poker e giochi di carte.

L’esperienza di gioco, soprattutto da mobile, è migliorata significativamente negli ultimi anni: sotto il punto di vista degli effetti grafici, infatti, i progressi che sono stati fatti sono impressionanti e oggi è possibile divertirsi in un casino live rivivendo l’esperienza delle sale da gioco reali.

Nel 2019 il numero di persone che ha giocato da smartphone ha superato quello dei giocatori da desktop, un punto di svolta che fa capire perfettamente quanto stia cambiando in questi anni il modo di fruire l'esperienza di gioco, con una preferenza netta per i dispositivi mobili.

I giochi da tavolo tornano di moda

In questo periodo anche i giochi da tavolo stanno tornando di moda, dopo il grande successo degli anni 80 e 90. E infatti un numero sempre maggiore di giocatori si sta riappassionando, ad esempio, a giochi come il Monopoli a tanti anni di distanza dal momento d’oro del gioco.

Tra Vicolo Corto e Viale dei Giardini, anche in versione web, questo gioco di società riesce a far divertire (o arrabbiare) e a far trascorrere piacevolmente il tempo. Questo vale anche per i famosi e più recenti Taboo o Risiko, giochi ideali per divertirsi anche con i propri amici, visto che le versioni online permettono di giocare anche a chilometri di distanza.