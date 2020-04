Jerzu: supporto gratuito a distanza per familiari e caregivers di persone affette da demenza cognitiva

Le psicologhe Anna Rita Deiana, Veronica Cossu e Francesca Pala, formate nell’area neuropsicologica, e sostenute in questo progetto dalla Clinica Tommasini di Jerzu, lanciano un servizio di supporto a distanza gratuito, attivo tutti i giorni, per familiari e caregivers di persone affette da demenza cognitiva.

Tramite Co.R.O.N.A. (Costruzione Rappresentativa Organizzata delle Normali Attività), uno strumento messo a punto in questi giorni, si vuole offrire un concreto aiuto per trasformare l’obbligatorietà domiciliare in una opportunità di gestione familiare-caregiver, costruendo insieme una quotidianità ordinata seguendo semplici ma efficaci indicazioni.

Il progetto nasce in seno ad una attenta riflessione, conseguentemente al racconto di un familiare di un paziente di una delle dottoresse, sulle ricadute delle condivise misure di distanziamento sociale in contesti casalinghi, dove la mancanza del supporto di altri familiari, amici, operatori sanitari e attività extra-domiciliari causa uno stravolgimento ancora maggiore nella quotidianità della persona colpita da questa patologia.

Nonostante impiegate in tre aree diverse della Sardegna, le tre psicologhe hanno sfruttato i canali interattivi di condivisione per scrivere un documento suddiviso in tre parti. Una dedicata alla descrizione delle difficoltà che possono incontrare le famiglie in isolamento in cui l’Alzheimer è una realtà quotidiana. Un’altra dedicata alla descrizione dello strumento Co.R.O.N.A., dove si sostiene la costruzione attiva di una quotidianità funzionale al nucleo familiare. Nell’ultima parte vengono fornite le indicazioni per usufruire del servizio di supporto da parte delle psicologhe per la messa in pratica del Co.R.O.N.A..

In parallelo si è deciso di aprire una pagina su Facebook, di cui il nome prende spunto da una vicenda reale, Il coronavigus ai tempi dell’Alzheimer, per aggiornare con consigli pratici e ulteriori link di sostegno i caregivers.

Si ricorda che per usufruire del servizio è sufficiente contattare il centralino della Clinica Tommasini di Jerzu, che ha prontamente sponsorizzato il progetto e si è offerta di occuparsi gratuitamente della parte del progetto di coordinazione tra specialisti e familiari/caregiver. Il numero da contattare è il 0782-7616. Il servizio di prenotazione del centralino è attivo dalle 08:00 alle 14:00 dal lunedi al venerdi. Il supporto è previsto tutti i giorni su prenotazione.