Ittiri. Convocazione Consiglio Comunale per il 16 aprile 2020

SI COMUNICA che per il giorno 16 Aprile 2020 alle ore 17.00, in modalità a distanza, tramite videoconferenza, in applicazione del Decreto sindacale n.12/2020, è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1°convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2020/2022 ED ALLEGATI.

2. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ART. 42, C. 2 D. LGS. 267/2000 – CONFERMA VARIAZIONE ADOTTATA IN VIA D’URGENZA ED IN DEROGA DALLA GIUNTA IN ESERCIZIO PROVVISORIO CON DELIBERAZIONE G.C. N.45 DEL 31.03.2020 AI FINI DELL’ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICA CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 DI CUI ALL’ ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/20202)

3. esame ed approvazione ordine del giorno avente ad oggetto:”emergenza sanitaria e socio-economica da covid-19 – impegno e disponibilita’ alla verifica e modifica delle poste di bilancio, da condividere nell’apposita commissione consiliare, finalizzata al sostegno dei cittadini, delle famiglie e delle attivita’ economiche penalizzate dalla crisi in atto.