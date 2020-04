Carbonia. Interventi di lavaggio ordinari e straordinari in città

➡️ Gli interventi. a cura della società De Vizia Transfer Spa, nei giorni scorsi, dal 26 al 28 Marzo, si sono concentrati sull’area prospiciente la circoscrizione di Is Gannaus, la piazzetta di Serbariu, lo spazio fronte le Poste di Serbariu, piazza Santa Rita a Medadeddu, la piazzetta di Is Meis e piazza Nadia Spano, via Manno, piazza Roma, Centro Intermodale, piazza Rinascita (portico delle Poste), piazza Berlinguer, piazza 1° Maggio, ingressi del Mercato Civico, piazza Mercato, area fronte ex Tribunale di via XVIII Dicembre. istituti bancari quali BNL, Unicredit, Banco di Sardegna, piazza Venezia a Cortoghiana e piazza Santa Barbara a Bacu Abis.

✅ Prosegue anche l’attività ordinaria di lavaggio di piazze e sottoportici. Di seguito si riporta il calendario degli interventi, con inizio del servizio a partire dalle ore 4 del mattino.

➡️ Lavaggio delle pavimentazioni sottoportico: -07/04 via Gramsci, piazza Matteotti, Via Manno, piazza Ciusa/Rinascita; -08/04 piazza Venezia.

➡️ Lavaggio della pavimentazione piazze: -07/04 piazza Matteotti; -08/04 piazza Venezia; -09/04 piazza Roma, piazza del Minatore; -10/04 piazza Berlinguer; -10/04 piazza Primo Maggio, piazza Santa Barbara; -11/04 piazza Marmilla, piazza Rinascita; -15/04 Centro Intermodale.