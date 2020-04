Il GRAZIE di Gianni Murgia, Presidente Superemme Spa

E’ uno dei tanti momenti di dimostrarlo.Noi, il nostro Gruppo rimane a fianco delle famiglie, oggi come sempre.Lo facciamo per voi, per noi, con il rispetto per il lavoro dei nostri collaboratori che ringrazio ogni giorno per quello che stanno facendo dall’inizio di questa emergenza che ha cambiato il modo di vivere di un Paese.

Lavoriamo tutti mettendo al primo posto la salute e il benessere delle persone, collaboratori e clienti, perché questa è la nostra forza e il nostro valore. D’altronde ogni supermercato è la nostra casa e, oramai, è anche un po’ la vostra.Per la nostra e la vostra sicurezza abbiamo apportato alcune misure che ci fanno essere più tranquilli nel quotidiano.

Dall’inizio di questa pandemia abbiamo voluto:

• Dotare i collaboratori dei dispositivi di protezione individuale.

• Informare costantemente i clienti sul giusto comportamento da tenere a salvaguardia della loro salute con cartellonista e spot diffusi in radio interna.

• Dotare i supermercati di tutti gli strumenti per il contrasto e il contenimento della diffusionedel virus (segnaletica a terra con indicazioni della distanza di 1 metro per casse e reparti serviti, predisposizione pannelli di plexiglass a protezione della postazione di cassa),

• Effettuare la sanificazione degli ambienti e delle postazioni di lavoro.• Contingentare gli ingressi per evitare assembramenti e garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.E grazie a queste accortezze le frequenti verifiche ispettive, tipiche del momento, da parte degli organi preposti, hanno attestato la regolarità delle misure adottate.

Per il prezioso contributo dei nostri collaboratori nel servire i clienti con dedizione, professionalità e sensibilità, abbiamo ritenuto di dover dare loro un segnale forte.Per questo abbiamo:

• Stipulato una assicurazione per fornire garanzie e assistenza a tutti i collaboratori attraverso una polizza speciale Covid-19.

• Programmato un contributo economico straordinario.

• Assunto 80 persone a integrazione e supporto dell’area vendita.Grazie a tutti voi che ci siete, ogni giorno.

Grazie a chi ci permette di servirvi, sempre con un sorriso.Speriamo che le iniziative che abbiamo promosso in queste settimane a favore della sanità sarda, fra l’Ospedale Brotzu e l’Ospedale Santissima Trinità, portino i loro frutti.Così come i progetti sociali:

la Donazione alla comunità Vincenziana del Comune di Quartu Sant’Elena di prodotti di prima necessità, il Carrello Solidale con la colletta alimentare per la Caritas, l’imminente adesione all’applicazione del 10% di sconto sui buoni spesa emessi dai Comuni.Noi siamo qua, tutti insieme, Grazie di Cuore!

Gianni Murgia

Presidente Superemme Spa