Il 3 aprile, una diretta facebook per la cura degli amici a quattro zampe

Il Coronavirus non porterà via la voglia di essere con i nostri amici affezionati. Non abbandoniamo gli animali! Venerdì 3 aprile alle ore 17 uniremo tutte le famiglie italiane, bambini, ragazzi e spiegheremo loro, attraverso le piattaforme social, come prendersi cura dei loro animali come i cani. Sarà una diretta Facebook audio-video. Ad esempio diremo loro l’uso corretto di attrezzature per il mantenimento del pelo a casa, come accorciare il pelo, la spazzolatura. Oggi gli animali ricoprono un ruolo sociale ancora più importante. Pensiamo ai tanti anziani che sono soli. Magari anziani mai abbandonati solo dai loro cani, gatti, animali di qualsiasi tipo. Dunque, venerdì saremo tutti meno soli e allora condivideremo questo periodo storico da tutta Italia con i nostri “amici” e sono convinto che a partecipare saranno in tanti. Basta iscriversi alla piattaforma. Anche la stampa potrà esserci.