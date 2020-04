Iglesias. Coronavirus: informazioni utili alla cittadinanza

AVVISO AI CITTADINI

Attività di prevenzione COVID-19

Considerata la possibile diffusione sui canali dei social network di informazioni errate e prive di qualsiasi fondamento, si invitano i cittadini a documentarsi esclusivamente attraverso i canali ufficiali, diffidando da notizie provenienti da altre fonti.

Diffondere notizie false e prive di fondamento, oltre a danneggiare tutta la Comunità rappresenta una fattispecie di reato perseguibile penalmente.

In queste ore gli Organi istituzionali sono in costante contatto ed in coordinamento per gestire la situazione.

Ogni notizia relativa alle misure che si adotteranno sarà ufficializzata per il tramite degli stessi canali istituzionali a disposizione dell’Ente, quali il sito internet e la pagina ufficiale Facebook.

Aggiornamento 8 marzo 2020

Il Presidente Giuseppe Conte ha firmato, in data 08 marzo 2020, il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il Dpcm è consultabile nella sua interezza cliccando il link D.P.C.M. del 8 marzo 2020

Si invita tutta la cittadinanza a leggere le disposizioni riguardanti tutto il territorio nazionale (contenute agli articoli 2 e 3 del suddetto decreto) e a rispettarle con la massima diligenza e senso di responsabilità.

L’attuale situazione di criticità che stiamo vivendo, pur senza creare allarmismi, ci porta tutti a dover prestare particolare attenzione alle prescrizioni di cui al decreto 08.03.2020 e, conseguentemente, ad una serie di raccomandazioni utili per la salute di tutta la nostra comunità.

Qui di seguito è riportato, per maggiore chiarezza, l’elenco delle prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto che valgono su tutto il territorio nazionale Prescrizioni valide in tutto il territorio nazionale

MISURE DI CONTRASTO DEL CORONAVIRUS COVID-19

Di seguito si riporta il testo completo del D.P.C.M. (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020.

MISURE IGIENICO – SANITARIE

Allegato 1 – D.P.C.M. 4 marzo 2020

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Si ricorda che la collaborazione dei cittadini è fondamentale. In caso di dubbi contattare telefonicamente il proprio medico o pediatra.

Per informazioni chiamare il 1500 o il numero verde 800311377 (attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8:00 alle 20:00), per le emergenze il 118. Non recarsi al pronto soccorso.

