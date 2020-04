I Rumba de bodas al “Ventanas Home Festival”

Si intitola “Ventanas Home Festival” la maratona musicale che verrà trasmessa sulle emittenti regionali campane – Rai3, Tele Nostra, Prima tivvù, ITV, Canale 58 – e in streaming sulle piattaforme e sulle pagine social delle partnership interessate, domenica 12 aprile con inizio alle ore 18.00.

L’iniziativa, promossa dall’Agenzia di management Montecristo Produzioni è pensata con l’obiettivo di coinvolgere artisti nazionali e internazionali che facciano sentire la propria voce di solidarietà in questo momento difficile segnato dall’emergenza sanitaria e contemporaneamente raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile.

Affianco ad artisti quali Albano Carrisi, Eugenio Bennato, Davide Van De Sfroos, Bandabardò, Massimo di Cataldo, Sud Sound System, Articolo 31, Original Kocani Orkestra, Laurence Jones, Omar Pedrini, solo per citarne alcuni – sarà ospite anche la band bolognese Rumba de Bodas, con già alle spalle numerose partecipazioni a importanti festival europei e tour in Corea del Sud, in India e in Russia, che proporrà l’ultimo singolo Isole, pubblicato lo scorso gennaio e che anticipa il nuovo disco in uscita nel 2021.

Il testo e l’atmosfera del brano – epica, sognante e impregnata di lirismo – ben si adattano al momento storico vissuto; il titolo Isole è infatti metafora di solitudine, quella condizione quasi obbligata di cui l’uomo è attualmente preda nella quotidianità, ma è anche il rimando a una via di fuga dalla realtà, una sorta di tregua dalle difficoltà e un’ancora di salvezza.

L’evento – condotto dalla voce storica dei Festival targati Montecristo, Antonio Big Wave e con la collaborazione di Ilenia Alessandrini – sarà anche un’occasione per festeggiare la Pasqua insieme al pubblico, che potrà affacciarsi metaforicamente alle finestre – da qui ventanas dalla lingua sarda – delle case degli artisti coinvolti, pronti a lanciare, con il proprio mezzo e la propria arte, un messaggio di speranza.

Al seguente link una foto dei Rumba de Bodas e la locandina del Ventanas Home Festival: https://drive.google.com/drive/folders/1sYbJy91tiyJcXx8BWHihRxHhjl0z80gb?usp=sharing

Qui le coordinate bancarie del conto corrente a cui fare la donazione a favore della Protezione Civile: IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 | BIC: BCITITMM