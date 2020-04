Hotel a Monte Turnu: “preminente interesse generale”

“In piena emergenza sanitaria la Giunta regionale ha dato parere positivo alla costruzione di un maxi hotel di lusso a Monte Turnu in prossimità della costa, in territorio del Comune di Castiadas. Una decisione nata, stando all’atto, dell’esigenza di ampliare l’offerta turistica di fascia alta nel territorio del Sarrabus e di consentire la realizzazione di un programma di sviluppo locale di ingente valore economico. Così, con la delibera 17/21 del primo aprile scorso la giunta ha riconosciuto di preminente interesse generale e di rilevanza regionale la costruzione di un resort di lusso. Una notizia che, nonostante la data in cui è stata comunicata, non è affatto un pesce d’aprile. E adesso a chiedere che venga fatta la massima chiarezza su questo intervento potenzialmente impattante per l’ambiente e il territorio sono migliaia di cittadini sardi. Un coro di voci levatesi da più parti ha già gridato allo scandalo e detto no a nuovo cemento sulle coste. Noi, come Movimento 5 stelle, chiediamo invece che il nostro Governatore faccia massima chiarezza e spieghi le motivazioni e tutti i passaggi che hanno portato a tale decisione apparentemente insensata dato il difficile e delicato momento che stiamo vivendo”.