Grande dono di Raffaele Speranzon al FSP di venezia

Il Presidente dell’ATER di Venezia Raffaele Speranzon ha incontrato una delegazione del Sindacato di Polizia FSP di Venezia per consegnare un ingente quantitativo di mascherine, finalizzate ad essere donate proprio agli Operatori della Polizia di Stato.

Nella scorsa settimana il Presidente dell’ATER aveva fatto analoga consegna al Questore di Venezia e sta continuando in questa opera meritoria anche con le altre Forze di Polizia del territorio veneziano.

Questi generosi gesti dimostrano la stima, la riconoscenza e la volontà di portare concreto aiuto nei confronti di chi quotidianamente vigila e controlla il nostro territorio ed i cittadini, garantendone la sicurezza, anche in questo particolare momento di emergenza sanitaria in cui gli Operatori di Polizia non lesinano il massimo impegno anche a rischio della propria incolumità e, giocoforza, anche dei propri familiari.

A nome del Sindacato di Polizia FSP di Venezia, il Segretario Generale Provinciale Antonio Serraino ha ringraziato il Presidente Raffaele Speranzon per le utilissime mascherine che verranno al più presto consegnate agli Operatori di Polizia impegnati nei vari servizi sul territorio.