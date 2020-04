Giagoni (Lega): solidarietà al Presidente della Protezione Civile di Villanovafranca

Apprendiamo ora la notizia dell’atto intimidatorio nei confronti del presidente della Protezione Civile di Villanovafranca, un gesto ignobile e da condannare senza remore.

Al Sig. Follesa, nonché a tutta l’associazione, desideriamo esprimere a nome del gruppo Lega Salvini Sardegna massima solidarietà e vicinanza.

Il lavoro che tutti i volontari stanno svolgendo sul territorio regionale in questo periodo di emergenza è prezioso e impagabile, non sarà certo inificiato da gesti anonimi e vigliacchi come questo, la solidarietà e l’impegno per il territorio è ben più forte delle minacce.