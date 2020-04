Gabriele Maquignaz lancia il progetto Arte per la vita in collaborazione con Spoleto Arte

Acquista dal 9 aprile al 12 giugno 2020 un’opera donata dagli Artisti e contribuisci all’Emergenza Covid-19 Valle d’Aosta www.arteperlavita.com

Si chiama ARTE PER LA VITA il progetto ideato dall’artista Gabriele Maquignaz di Valtournenche (supportato dall’esperto di progetti culturali Gabriele Accornero), insieme con Luciano Seghesio, Fondatore della Galleria Inarttendu smart Gallery di Aosta e Giovanni Giradini Presidente dell’Associazione civica Rinascimento Aosta.

La finalità è quella di raccogliere fondi per contribuire, grazie alla generosità degli artisti e degli acquirenti delle loro opere, alle spese sanitarie inerenti l’emergenza COVID-19 a favore della AUSL della Valle d’Aosta.

ARTE per la VITA è un progetto apartitico, apolitico e aconfessionale, che nasce per raccogliere Fondi per l’Emergenza COVID-19 a favore dell’AUSL della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, il cui riferimento per il progetto è il Direttore Sanitario Pier Eugenio Nebiolo.

In questo durissimo momento ARTE per la VITA rappresenta un simbolo a favore della vita attraverso le opere degli artisti e concretamente offrendo un contributo alla battaglia contro il Virus COVID-19.

L’Arte, da sempre considerata una sorta di Cenerentola da parte del mondo economico, può al contrario essere molto utile alla collettività in assoluto e specificamente in questo frangente.

Si tratta di un progetto molto semplice ma che deve essere tempestivo in quanto a fronte di un’emergenza sanitaria.

Artisti valdostani e non hanno generosamente accettato di donare una loro opera per il progetto. Tutte le opere donate sono illustrate nelle Sezioni OPERE D’ARTE e IMMAGINI INGRANDITE del sito.

Per ogni opera è indicato da parte dell’Artista il valore di mercato: gli acquirenti potranno confermare il valore o anche aumentarlo a loro discrezione.

Le opere acquistate saranno spedite ai donatori a emergenza COVID-19 terminata con Corriere Espresso e oneri di trasporto addebitati sul Fondo di donazione. Se preferito dagli acquirenti sarà possibile ritirare le opere presso gli artisti o alla Galleria Inarttendu di Aosta in via Laurent Martinet, 6.

L’elenco degli acquirenti, di fatto donatori in denaro, salvo richieste di anonimato, sarà pubblicato sul sito web del progetto insieme all’elenco degli artisti donatori delle opere.

Nel caso di obbligo di versamento dell’Iva da parte degli Artisti (per i titolari di Partita Iva), la stessa sarà versata agli stessi dietro fattura dall’Associazione Rinascimento Aosta a valere sul Fondo Donazioni raccolto.

I valori delle opere indicati includono le spese di spedizione, che verrà effettuata a Emergenza Covid-19 rientrata. Fatta salva la possibilità, per chi ne avesse la possibilità, di ritirare le opere c/o gli artisti.

Chi orrà fare una donazione acquistando un’opera dovrà effettuare un bonifico bancario, del valore indicato alla sezione OPERE D’ARTE o superiore , al conto corrente bancario dell’Associazione intestato a:

Associazione Rinascimento Aosta

Banca Unicredit

IBAN: IT 91 R 02008 01399 000105884750

causale: donazione progetto Arte per la Vita COVID-19 – nome dell’opera e dell’ARTISTA

I Donatori in denaro dovranno inoltre inviare copia dell’ordine di bonifico via mail al seguente indirizzo: inarttendu@gmail.com.

Man mano che i pezzi saranno oggetto di donazione verrà indicato il perfezionamento dell’operazione sul sito del progetto.

Il ricavato delle donazioni sarà devoluto all’AUSL della Valle d’Aosta al netto del solo costo del trasporto corriere dai luoghi di prelievo ai donatori, del pagamento dell’IVA sulle cessioni a titolo gratuito nel caso di Artisti con Partita Iva e di eventuali costi di stampa e incorniciatura se richiesti dagli artisti.

Apposito rendiconto dell’operazione verrà trasmesso a tutti i partecipanti e pubblicato sul sito web del progetto.

La campagna di donazioni resterà aperta per 2 mesi, ossia sino al 12 giugno 2020.

Al termine del periodo il ricavato (al netto del solo costo del trasporto corriere dai luoghi di prelievo ai donatori, del pagamento dell’IVA sulle cessioni a titolo gratuito da parte di soggetti Iva e di eventuali costi di stampa e incorniciatura se richiesti dagli artisti) sarà donato all’AUSL con versamento integrale su c/c intestato all’Azienda Sanitaria (rif. dott. Pier Eugenio Nebiolo Direttore Sanitario AUSL).

Sono 52 gli artisti che sino ad oggi, in soli 5 giorni, hanno donato una o più opere oltre a un collezionista che ne ha donate due di proprietà, per un totale di 57 opere.

Di seguito in ordine di adesione al progetto

GABRIELE MAQUIGNAZ coideatore del progetto 3 opere opere in corso di produzione ARIANNA DI ROMANO special guest GIANCARLO ZUPPINI special guest 2 opere dono del proprietario

STEVE MC CURRY special guest OLIVIERO TOSCANI special guest PAOLO PELEGRIN special guest opera in corso di produzione

GIOVANNI IUDICE special guest opera in corso di produzione BOBO PERNETTAZ

KETTY SPEZIARI ALESSANDRA PELOSO FRANCO BALAN (JOEL) opera in corso di produzione

ENRICO ROBUSTI special guest AIME’ MAQUIGNAZ MATTEO BASILE’ special guest opera in corso di produzione

MARINA TORCHIO ROBERTO VILLA opera in corso di produzione

MARIE ANGE MAQUIGNAZ DONATO SAVIN FABIO SGROI special guest

ANDREA LEONARDI opera in corso di produzione LUCIANO REGAZZONI ALBERTO FACCINI opera in corso di produzione ANDREA SERIO

SOPHIE-ANNE HERIN DORINO OUVRIER

BRUNO DIEMOZ ENZO MASSA MICON 2 opere FABIO DIBELLO

GENTO 10 MARCO TAREA opera in corso di produzione PAOLA PERSELLO

PIETRO CELESIA STEFANO SIMONTACCHI special guest opera in corso di produzione

SALVATORE CAZZATO STEFANO VENTURINI GAETANO TUFANO opera in corso di produzione

TULLIO MACIOCE GIULIO CRIVELLARI MONICA LILIANA ZAFRA P.

ANTONIO VIZZI LEA BERARD

MICHELE TURCO EZIO DELLOSTA 2 opere FABRIZIO BRAZZALE

LIVIO MOGNOL PASQUALINO FRACASSO

FABRIZIO LEONARDUZZI OMAR RONDA special guest opera in corso di produzione VANDA SARTEUR

ERIK FISANOTTI MARCO JOLY MARINO CATALANO opera in corso di produzione

ALTRI ARTISTI COMING SOON (il numero di adesioni è in costante crescita e il sito verrà aggiornato online). Chi volesse aderire al progetto è pregato di contattare: Luciano Seghesio 335 1213132 inarttendu@gmail.com

PER INFORMAZIONI

www.arteperlavita.com