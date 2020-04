Sassari. Futuro Comune: raccolta fondi per acquisto beni di prima necessità

La spesa acquistata sarà consegnata di volta in volta presso Associazioni che si occuperanno della distribuzione alle famiglie che ci vengono segnalate su tutto il territorio comunale. Le prime consegne sono già state effettuate e contiamo di effettuarne tante altre nel corso delle prossime settimane. Siamo anche intervenuti nel pagamento di alcune bollette, le quali abbiamo verificato non potessero essere in nessun modo pagate, al fine di evitare il distacco dell’utenza.

Ringraziamo quindi chi si sta adoperando per segnalarci situazioni disperate e chi, come l’Emporio Della Solidarietà, si adopera per semplificare il nostro lavoro.

Chi volesse contribuire economicamente o fattivamente all’iniziativa, può contattare per informazioni MARCO DETTORI o PIERLUIGI SALIS ai seguenti contatti TEL: 392 92 53 460 / 366 78 48 447

L’iniziativa corre parallela a quelle della Protezione civile comunale, in modo da alleggerire la struttura e i servizi sociali.