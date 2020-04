Fuori “Protagonisti”, il secondo singolo degli Elememphis

Tornano sulle migliori radio indipendenti italiane e internazionali gli Elememphis, con “Protagonisti”, il loro secondo singolo estratto dall’omonimo debut album pubblicato lo scorso novembre.

“Protagonisti” è una traccia ricca di riff di chitarra con un groove in tipico stile “Elememphis”. Le voci si fondono tra di loro danzando sulla base ritmata, con il testo che riflette pensieri personali e un arrangiamento carico di espressività. Il genere di questo singolo è un mix tra il funky e il brit pop, con una composizione melodica accompagnata da ritmi serrati e incalzanti.

“Protagonisti” è in radio in Italia e in tutta Europa.

Gli Elememphis sono:

Igor Fornaciari – Chitarra

Diego Fornaciari – Batteria

Francesco Schiatti – Basso

Alessandro Tarquini – Voce