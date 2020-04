Fridays for Future lancia il Global Digital Strike del 24 aprile

Annunciamo una grande giornata di sciopero per il 24 aprile! Il lockdown ci impedisce di scendere nelle piazze con i nostri corpi, ma non per questo ci fermeremo! Sarà il più grande Digital Strike della storia, e anche se saremo a casa faremo sentire la nostra voce più forte che mai. Come ogni venerdì, chiediamo a ciascuno di scattarsi una foto con un cartello e di pubblicarla sui social, usando l’hashtag #RitornoAlFuturo.

Lo sciopero inizierà alle 10:00, con un appuntamento virtuale a Palazzo Chigi, grazie a una piattaforma di geolocalizzazione che sarà pubblicata su www.ritornoalfuturo.org (http://www.ritornoalfuturo.org/), il sito della nostra campagna. Anche se chiusi in casa, sarà come trovarsi tutte e tutti insieme davanti alla sede del Governo, in migliaia, con la stessa determinazione di ogni altro Global Strike.

Dalle h. 11:00 in poi ci saranno varie attività – tra cui un webinair di approfondimento e un’edizione speciale del #CamerettaTour, con personaggi della scienza e dello spettacolo con cui affronteremo i temi che ci stanno a cuore. Le attività proseguiranno nel pomeriggio, con le proposte dei vari gruppi locali di FFF.

Il nostro obiettivo è molto preciso: vogliamo far sì che la ricostruzione dopo la crisi sanitaria sia il primo passo per una giusta transizione ecologica, nel rispetto dei diritti di tutte e tutti. Il 24 aprile lanceremo la nostra campagna per un Ritorno Al Futuro, insieme a una serie di principi e proposte da cui ripartire.

Questa è la nostra ultima occasione: non possiamo certo fermarci ora!