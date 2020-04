Fridays for Future: anche i climatologi tra gli ospiti del Cameretta Tour

Dopo la chiacchierata con Greta Thunberg, l’ispiratrice del movimento per il clima, il Cameretta Tour non si ferma e procede con un nuovo “volume”, il quarto.

Tra gli ospiti di questa settimana, oltre ai climatologi già citati, ci saranno ancora attori, musicisti e influencer come Davide Fabbri, la band dei Piqued Jacks e lo youtuber Barbascura X, ma anche il poeta slammer Savogin e attivisti come Luca Iacoboni e Simona Savini, responsabili delle campagne “Energia e Clima” e “Agricoltura” di Greenpeace Italia, e Diletta Bellotti, attivista per i diritti dei braccianti italiani e stranieri.

L’iniziativa, lanciata in occasione della quarantena, prevede ogni sera alle ore 19:00 una diretta Instagram, in contemporanea su YouTube, con ospiti di rilievo per parlare del loro lavoro e della crisi climatica, oltre che per raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. In questo modo Fridays for Future Italia intende contribuire a supportare la gestione dell’emergenza Coronavirus e a tenere compagnia agli italiani.

Tra gli altri ospiti già intervenuti ricordiamo Piero Pelù, Elisa, i Pinguini Tattici Nucleari e Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale. Ieri sera hanno partecipato la climatologa Elisa Palazzi, ricercatrice presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR e lo stand-up comedian Daniele Fabbri.

Le registrazioni dei live trasmessi finora sono disponibili sul canale YouTube di Fridays For Future Italia nella Playlist AperiFuture .

Antonello Pasini, climatologo dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR, sarà in diretta – giovedì 9 aprile alle ore 19 – sui canali Instagram e YouTube di Fridays For Future Italia, mentre Serena Giacomin, climatologa e presidente dell’Italian Climate Network, sabato 11 aprile alle ore 18.