Flash Mob #lenzuolabianche#, un progetto solidale

“Flash Mob #lenzuolabianche#: diffondiamo solidarietà, non il virus, per una politica europea di salute pubblica e universale”, così come Medicina Democratica partecipiamo anche in Sardegna alla Giornata Mondiale della Salute, di domani, martedì 7 aprile, promossa dalla “Rete Europea contro la privatizzazione e la commercializzazione di salute e protezione sociale” e dal “People’s Health Movement”, ha detto Francesco Carta, presidente di Medicina Democratica Sardegna, “con una valenza e una specificità in più: la condizione di particolare difficoltà in cui come medici e operatori sanitari ci siamo trovati ad affrontare l’emergenza Covid 19, con la carenza di strutture e presidii sanitari adeguati all’emergenza negli ospedali pubblici sardi.

Nella nostra isola, come purtroppo è noto, la nostra categoria, soprattutto in ambito ospedaliero, ha toccato il 26% sul totale dei positivi, più del doppio rispetto alla media nazionale di circa il 10%., un primato drammatico.

Alla Giornata Mondiale della Salute aderiscono inoltre AIEA, Associazione Italiana Esposti Amianto, Forum per il Diritto alla Salute, Rete Sostenibilità e Salute, CONUP, Campagna Dico 32, Senza Limiti-onlus, Comitato per la difesa della salute nord-ovest Milano, Rete per il Diritto alla salute di Milano e Lombardia.

Lenzuola bianche a balconi e finestre, ma anche selfie con messaggi su fogli bianchi/cartoni da postare sui social, con l’hashtag #health4all , #santépourtous, e/o inviare a segreteria@medicinademocratica.org , ma anche alla carta interattiva bit.ly/Agir4Health”, queste le modalità individuate, dopo l’annullamento di iniziative e manifestazioni pubbliche

“ Sono mancate – ha aggiunto Francesco Carta- e sono state tardive le misure di tutela degli operatori sanitari, per espletare in sicurezza gli interventi di soccorso e assistenza, a tutela della propria salute e per evitare di essere diffusori di malattia.

La carenza e talora l’assenza di dispositivi di protezione individuale (DPI), la mancata e tardiva previsione di accessi dedicati ai sospetti di Covid-19, hanno avuto un ruolo fondamentale nella diffusione dell’epidemia, soprattutto nelle strutture ospedaliere, e forti sono state le denunce da parte degli operatori sanitari, dei medici ospedalieri e del territorio, costretti a lavorare a mani nude” .

Investire nella salute per tutte e tutti, farmaci per la salute di tutti e non per il profitto di pochi, contro l e politiche di commercializzazione e privatizzazione della sanità e della salute fin qui attuate in campo nazionale ed europeo, questi i messaggi forti per la giornata di domani: ” In Sardegna- ha aggiunto Carta-sono state effettuate politiche di privatizzazione bipartisan della salute e ne stiamo pagando le pesanti conseguenze.

Occorre invertire decisamente la rotta, oltre l’emergenza e guardare al futuro possibile: solo rafforzando le strutture del servizio sanitario pubblico possiamo arginare questa ed altre, purtroppo possibili epidemie!

La Rete Europea ha diffuso un video per il 7 aprile Giornata Mondiale per la salute in 6 lingue, corrispondenti ad altrettanti Paesi Europei, con la traduzione in sovraimpressione in italiano: https://youtu.be/Uvxc4slciQE

Tutte le informazioni e link utili all’approfondimento delle tematiche nel link della Rete Europea contro la privatizzazione e la commercializzazione della salute e della protezione sociale http://europe-health-network.net/ e del Movimento Popolare Europeo per la Salute – https://phmovement.org/ – ana@phmovement.org.