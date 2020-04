Escape To Jamaica: con le nuove dirette Istagram si viaggia in Jamaica

Milano. Jamaica Tourism Board (JTB) lancia una iniziativa social per ravvivare le giornate dei propri follower, regalando una serie di momenti di puro intrattenimento attraverso la propria piattaforma digitale (@visitjamaica).

Si inizia venerdì 3 aprile, oggi JTB inaugura la sua iniziativa “Escape to Jamaica“, una serie di dirette Instagram, e il primo episodio avrà come protagonista ZJ Sparks, uno dei DJ più famosi della Giamaica. Il celebre disc jockey della stazione radio giamaicana ZIP 103 sarà il conduttore di una vera e propria festa, un momento musicale che includerà tutte le ultime hit di genere raggae e dance che hanno scosso lo scenario musicale giamaicano nelle ultime settimane: un piacevole incontro focalizzato sulla musica, che aiuterà gli spettatori ad affrontare questi momenti di quarantena con uno spirito più gioviale e una rinnovata voglia di scatenarsi sul proprio divano sulle note dei brani del momento.

“Escape to Jamaica” sarà un appuntamento settimanale sul canale Instagram di Jamaica Tourism Board. Perfettamente in linea con lo spirito dell'”Irie” – termine giamaicano che descrive la capacità di raggiungere la pace interiore nonostante le avversità – la serie di dirette porterà una ventata fresca nelle case degli spettatori, con tutorial di cucina e sessioni dedicate al benessere. Il primo momento di “self-care” è previsto per lunedì 6 aprile, alle ore 9:00 (le 15:00 in Italia) con la guida di Empress Thandi Wise, insegnante di yoga certificata dal Rasta Wellness Center e dal Jakes Hotel. Mercoledì 8 aprile, invece, a mezzanotte in Italia, sarà il momento dei tutorial di cucina in compagnia di Andre Fowles, campione del reality culinario Chopped di Food Network, e ambasciatore gastronomico dei ristoranti Miss Lily’s di New York, Negril e Dubai.

“Sappiamo che in questi momenti difficili in tutto il mondo le persone hanno bisogno di un momento di svago. Con questa serie di dirette, la Giamaica regala una piccola fuga virtuale dalla realtà, all’insegna di musica, cucina, tradizione, del calore umano ma soprattutto dell’inconfondibile spirito della Giamaica” racconta Donovan White, Direttore di JTB. “Visto che i viaggiatori al momento non possono raggiungerci, vogliamo portare un po’ del nostro Heartbeat tra le mura domestiche di chi ci segue. La Giamaica è pronta a dare il benvenuto a tutti i turisti futuri non appena i tempi lo permetteranno. È importante stare uniti in questo momento difficile“.

Qui la programmazione della serie di dirette “Escape to Jamaica”

3 aprile: ZJ Sparks – Zip 103

6 aprile: Empress Thandi Wise – insegnante di yoga certificata dal Rasta Wellness Centre e dal Jakes Hotel

8 aprile: Chef Andre Fowles – campione di Chopped di Food Network e ambasciatore gastronomico dei ristoranti Miss Lily’s di New York, Negril e Dubai

10 aprile: DJ Delano – Renaissance Disco

15 aprile: Rousseau Sisters – sorelle giamaicane, proprietare del ristorante SummerHouse di Kingston e autrici del libro di cucina Provisions, The Roots of Caribbean Cooking

17 aprile: ZJ Chrome – Zip 103

Per non perdere questi appuntamenti basta collegarsi all’account Instagram di JTB (www.instagram.com/visitjamaica). Hashtag #EscapetoJamaica.