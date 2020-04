prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata

Emergenza Coronavirus : Direttiva del Ministro dell’Interno Lamorgese ai Prefetti

In merito all'emergenza Coronavirus, il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha inviato una direttiva a tutti i Prefetti in cui si raccomanda che : "Serve sviluppare un'ampia azione di intelligence sul territorio che valorizzi, in primo luogo, le evidenze di natura info-investigativa e la capacità di analisi dei contesti e dei fenomeni criminali a cura delle Forze di polizia territoriali, con l'obiettivo di assicurare che la ripresa delle attività avvenga secondo imprescindibili coordinate di legalità.

Bisogna procedere con particolare cura all’attività informativa preordinata a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, attraverso un’attenta ed accurata valutazione di tutti i possibili indicatori di rischio di condizionamento dei processi decisionali pubblici funzionali all’assegnazione degli appalti. L’esigenza di rafforzare la tutela dell’economia legale dagli appetiti criminali, precludendo spazi di agibilità che potrebbero aprirsi in questo contesto difficile e in quello che ci attende richiede un forte e deciso impegno dei Gruppi interforze presso le Prefetture. Ai quali compete, innanzitutto, una preliminare e completa ricognizione dei lavori che interessano il territorio provinciale, al fine di disporre di una mappa aggiornata degli stessi che consenta di intercettare con immediatezza gli eventuali elementi di sospetto meritevoli di ulteriore investigazione”. Christian Flammia