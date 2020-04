Emergenza Coronavirus: al via la campagna di beneficenza di Playmobil per sostenere la Croce Rossa italiana

Prende il via oggi la campagna di beneficenza di Playmobil per sostenere la Croce Rossa italiana. Playmobil ha realizzato una serie speciale di personaggi eroici, protagonisti di questa emergenza : sono un medico, un’infermiera e una cassiera. Online su www.playmobil.it è possibile acquistarli al costo di 3,99 euro ciascuno, le spese di spedizione sono gratuite e tutti i proventi delle vendite andranno alla Croce Rossa Italiana. Da Playmobil sottolineano che : “Questa iniziativa è il nostro modo per dire grazie a tutte queste persone, un riconoscimento per il loro fondamentale contributo. Anche attraverso il gioco, possiamo dare un aiuto concreto a chi ogni giorno lotta per affrontare questa situazione di emergenza supportando la Croce Rossa Italiana”.