Emergenza case di riposo, Salaris: “Usiamo le strutture di Bonorva, Ittiri e Thiesi”

Salaris lo ha chiesto ufficialmente al Presidente della Regione Christian Solinas e all’Assessore alla Sanità Mario Nieddu, attraverso una interpellanza che mette in evidenza come, nel Nord Sardegna, l’epidemia da Coronavirus abbia avuto tempi e modalità di diffusione diversi e ben più allarmanti rispetto al resto dell’Isola e per questo deve essere contrastata con urgenza e con provvedimenti specifici.

La mia proposta, che ritengo essere un piano di emergenza in perfetta sintonia con i modelli applicati dalle unità di crisi, è quella di utilizzare gli ospedali periferici di Bonorva, Ittiri e Thiesi per riunire gli ospiti delle case di riposo così da uniformare l’attività assistenziale, in linea da quanto richiesto dagli stessi sindaci dei comuni interessati – spiega Salaris.

E prosegue: