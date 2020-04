Nasce easycarepiu.it, la piattaforma gratuita per la gestione delle richieste di aiuto

Il metodo è semplice, il portale recepisce la richiesta di aiuto con un click, la assegna al primo volontario libero, la centrale si occupa di contattare il richiedente aiuto per indicare il nome del volontario che eseguirà la richiesta, (serve per evitare truffe ai danni degli anziani).

Il volontario la esegue e da conferma alla centrale. Si possono gestire in contemporanea decine di richieste assegnandole ai relativi volontari.

Abbiamo creato questa piattaforma perché in giorni difficili come quelli che stiamo vivendo, tutti siamo chiamati a dare una mano. Non essendo medici o infermieri ma informatici, abbiamo trovato questa soluzione che ha già avuto una ventina di adesioni da tutta Italia.

Easycarepiù è un prodotto crato da Easy Holidays srl, società interamente italiana che opera nel campo del turismo con sede a Novara e Due Metri sas, web agency con sede a Sanremo. Il sistema è stato creato da Graziano Poretti, Marco Boeri e Marcello Barbieri, tutti ragazzi over 55