E-distribuzione, interruzione erogazione energia

E-distribuzione informa che per completare gli interventi e risolvere le criticità nella rete elettrica del centro abitato di Porto Torres, la società sarà costretta ad interrompere l’erogazione dell’energia in alcune vie mercoledì 8 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

In particolare l’interruzione di energia elettrica interesserà le seguenti strade: viale delle Vigne (numeri 44, da 44e a 52, da 56a a 56b, da 56d a 56/f, da 56m a 62, da 62b a 64, 70*, 72*, 76*, da 29 a 33, da 33c a 39b, sn); via Pacinotti (numeri da 38 a 46, 5a, 27, 27*, sn); via Manzoni (1, 1b, 1e, 5, da 5b a 5c); traversa Pacinotti (38d, da 1 a 3, sn); via Galvani (numeri da 22 a 28, da 19 a 21); viale Antonelli (numeri da 1e a 5); via Dante (numeri 2, da 1 a 3, sn); via Antonelli (da 3b a 5); via Palladio (numeri da 7 a 11).