“Doniamo x Quartu”: raccolta fondi dedicata all’emergenza coronavirus

Lo stesso dispositivo invita i Comuni all’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde far confluire ulteriori donazioni da destinare alle misure urgenti di solidarietà.

Quartu è sempre stata una città solidale. Questo è un momento di estrema difficoltà per tanti nostri concittadini, quindi per l’intera nostra comunità, e quindi mai come ora serve il contributo di tutti. In considerazione delle tantissime richieste d’aiuto, i fondi destinati dal Governo al nostro Comune non saranno di certo sufficienti.

Doniamo x Quartu

Coloro che hanno il desiderio e la possibilità di fare qualcosa di concreto possono quindi versare una donazione sul conto corrente dedicato, intestato al Comune di Quartu Sant’Elena – Raccolta fondi emergenza Coronavirus, avente IBAN IT62 J030 6943 9571 0000 0300 020. Ogni contributo, anche minimo, può essere importante per regalare un sorriso.

I fondi saranno destinati ai nostri concittadini e alle nostre imprese in difficoltà economica. Saranno quindi utilizzati non solo per provvedere agli alimenti, ma anche per altre spese essenziali, come ad esempio l’acquisto di una bombola per poter cucinare o di un quaderno perché un bambino possa portare avanti l’attività didattica. Oppure ancora per evitare la chiusura di una piccola azienda. La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai: doniAMO x QUARTU!