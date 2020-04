Olbia. Bando pubblico contributo attività progettuali di contrasto alla dispersione scolastica

L’iniziativa è finalizzata a sostenere gli studenti a rischio di dispersione o di insuccesso scolastico/formativo, attraverso attività di sperimentazione e laboratoriali, in modo tale da far emergere e sviluppare le potenzialità in termini di attitudini e capacità, stimolare l’interesse e incentivare le motivazioni necessarie a proseguire gli studi.

Le proposte devono, pertanto, essere caratterizzate da un approccio fortemente interattivo e concreto e ogni attività deve prevedere la realizzazione di un prodotto finale.

Le attività dovranno essere realizzate attraverso un’azione sinergica con le istituzioni scolastiche.

Il progetto dovrà inoltre mirare ad approfondire la conoscenza del fenomeno della dispersione nell’ambito territoriale di riferimento ed elaborare di conseguenza un modello di intervento sostenibile da tutti gli stakeholders.

