Desirè Manca (m5s) replica a Giagoni (Lega)

“In risposta al collega Capogruppo della Lega, On. Giagoni, scrivo queste poche righe. Gentile Onorevole, si tratta della comprensione di un semplice testo scritto in italiano corrente. Non è Desiré Manca che dice che la CIGD non è ancora pervenuta all’Inps ma la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico, se mi permette non esattamente la prima che passa ma un autorevole esponente del Governo. Da parte mia, proprio perché so bene che le parole hanno un peso e perché conosco la situazione delle tante famiglie che aspettano una boccata di ossigeno segnalo le parole spese nella II commissione dall’assessore Zedda. In merito allo sciacallaggio quello è un copyright della formazione politica nella quale milita il collega Giagoni, e come egli ben sa il triste primato della Lega in questo campo non è in discussione. Termino commentando mio malgrado la chiosa del collega, che con supremo sprezzo del ridicolo tenta la vecchia manovra del “loro sono peggio di noi” argomentando sui trasporti, proprio la materia nella quale l’Assessore Todde (della Lega) è riuscito a primeggiare per inerzia se non vera e propria incompetenza, tanto da costringere l’intervento delle minoranze presso il Governo, che con fatica ha messo una pezza sulla continuità aerea. Che la sua poca lucidità sia dovuta alle recenti impugnazioni del governo di due leggi regionali?”