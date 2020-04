Delfini che nuotano nel porto di Taranto? È una fake news

Le stupende immagini si sono diffuse sui social tra Facebook e Whatsapp in questi giorni e sono apparse sui dispositivi di chiunque.

Ma non è questo il punto: tanti buontemponi hanno pensato di rilanciare il video indicando ciascuno nuove presunte e fantasiose località chiaramente con l’intento di far credere che il lockdown determinato dal coronavirus sia il motivo che ha spinto i delfini ad avventurarsi indisturbati ed in maniera così placida addirittura dentro un porto.

Se le immagini sono vere, il resto è le storielle raccontate e modificate all’occorrenza sono l’ennesima fake news sulla quale ci siamo cascati, rassicurati da fonti che riteniamo affidabili, per una volta anche noi, rileva Giovanni D’Agata presidente dello ““Sportello dei Diritti”” che le false notizie le combattiamo da sempre. Ed allora, per obbligo di verità pur non volendo cancellare le immagini che riteniamo molto belle dal punto di vista naturalistico, ci pare opportuno puntualizzare quanto ripotato da alcune testate giornalistiche: ossia che il video è stato realizzato nei mesi scorsi in uno scalo turistico in Turchia…

Delfini nel porto turistico di Sant’Eligio a Taranto. Complice la tranquillità i cetacei si sono spinti a ridosso del molo. Ecco il video dell’affascinante avvistamento

L’avvistamento di delfini che nuotano in mare ha sempre un sapore magico. Alcuni delfini sono stati avvistati nelle acque del porticciolo turistico a ridosso del molo Sant’Eligio a Taranto. I cetacei, complice la tranquillità di questo periodo, sono entrati nella darsena spingendosi lungo il molo. Immortalati nel video questo pomeriggio, eccoli che affiorano dalle acque. I delfini suscitano fin dall’antichità estrema curiosità nell’uomo, per l’intelligenza di cui sono dotati, e compaiono spesso a livello simbolico nella mitologia e nella religione. Capita, specie d’inverno, di vederne qualche esemplare spiaggiato anche sulle coste pugliesi. Una visione che suscita sempre molta tristezza. Per contrasto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ammirarli vitali, così da vicino, come nel caso del fortunato testimone, è una gioia per gli occhi e per il cuore. Ecco il video: https://youtu.be/i6bOxO6IFX8

