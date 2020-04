Deidda (FdI): si garantisca laurea in medicina

“A causa dell’emergenza Covid-19, i tirocini dei corsi di laurea di medicina, chirurgia e odontoiatria sono stati sospesi, impedendo così ai laureandi di terminare il proprio percorso per l’acquisizione dei crediti formativi necessari per potersi laureare. Secondo alcuni controlli incrociati si stima che nel 2025 si avrà un deficit enorme di professionisti; in tutte le Regioni mancheranno, infatti, circa 4241 medici e 1523 anestesisti-rianimatori. Per questo, sottoscrivo l’interrogazione del collega Ciro Maschio affinché il Governo si attivi immediatamente e garantisca il conseguimento della laurea entro i tempi senza ulteriori rinvii e ritardi”, lo dichiara in una nota il deputato di FdI Salvatore Deidda.