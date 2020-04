Decine di morti accatastati in un ospedale del Nord Italia: il video

In questi giorni ne abbiamo viste di tutti i colori, ma quello dominante è il nero.

Come quello dei sacchi in cui decine e decine di defunti sono stati deposti e ammassati in un ospedale del Nord Italia, in un video che sta circolando sui social e che pubblichiamo:

Una vera e propria ecatombe in queste immagini, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che vale più di tutti i moniti sinora lanciati. È l’invito più duro e tragico a restare a casa