Il brano è scritto da Andrea Gallo e Alfio Santonocito con il testo di Cristiano Minellono, che dichiara:

Era da “Comprami” che non scrivevo per Viola e scrivere per una ragazza è diverso che scrivere per una donna. Ho deciso di prendere spunto proprio dall’età… per parlare d’amore, ma un amore maturo, ragionato e cosciente che però non ha perso l’allegria e la passione che lo faceva volare. Viola è entrata subito nel pezzo, lo ha fatto suo e lo ha reso intimo e popolare sottolineando con l’interpretazione ogni piccolo respiro di un amore che non ha tempo, di un amore che va… Da qui all’eternità.