Da oggi attiva l’iniziativa #UNITIESOLIDALI e #ANDRÀTUTTOBENE

Al via l’iniziativa #UNITIESOLIDALI e #ANDRÀTUTTOBENE, promossa da Supermercati di Sardegna e Caritas Sardegna per garantire la raccolta di beni di prima necessità per le persone più bisognose.

Da sabato 4 aprile 2020, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, i cittadini che lo desiderino potranno fare una spesa solidale e responsabile: qui troveranno uno spazio apposito, contraddistinto dal simbolo dell’iniziativa, dove potranno ricevere informazioni, riporre e donare i beni che verranno poi ritirati dai volontari e operatori delle dieci Caritas diocesane della Sardegna, coadiuvati da volontari delle Caritas parrocchiali e di altri gruppi caritativi del volontariato.

«Si tratta di un’importante occasione di unità nell’emergenza, che da sanitaria si sta rapidamente trasformando in sociale ed economica anche in Sardegna – commenta il delegato regionale della Caritas, Raffaele Callia -. Credo che basti anche una piccola testimonianza, ognuno come può e per quel che può; una testimonianza capace di dimostrarci vicini nella solidarietà, in un momento in cui siamo costretti a stare fisicamente distanti».

La spesa solidale potrà essere effettuata nei seguenti punti vendita aderenti: Diocesi Ales-Terralba: Pabillonis (via Milano 5)

Diocesi Alghero-Bosa: Alghero (via Marconi 6; via Sassari 147; via Sassari 49; via Asfodelo

34; via Orsera; via De Gasperi 34; via Don Minzoni 46)

Olmedo (via Giovanni Pascoli; via Padre Cubeddu1) – Pozzomaggiore (via Gramsci) – Uri (via Alghero angolo via Tempio)

Diocesi Cagliari: Assemini (via Sardegna 94; via Corsica, 1) – Cagliari (via Is Maglias 81; via Goffredo Mameli 108/110; Piazza Giovanni XXIII, 28) – Quartu Sant’Elena (Via Leonardo da Vinci 163; Via Liri 2; via Pessina 2; via Fiume 75; via Cimabue 6; Via Is Arenas 28; Via San Benedetto 88; via Baudi 47) – Sanluri (via Giovanni XXIII, 9) – Serramanna (via Pertini 1, Lott. San Leonardo) – Serrenti (via Lenin, snc) – Pirri (via S.M. Chiara 159)

Vallermosa (via Kennedy 2; via La Marmora 24)

Diocesi Iglesias: Carloforte (via A. Diaz 18) – Iglesias (via Oristano 18; Via Cattaneo, s/n – fronte CTO) – Buggerru (via Roma 96)

Diocesi di Lanusei: Arbatax (via Lungomare 58) – Lanusei (via Marconi 135)

Diocesi di Nuoro: Nuoro (via Tempio) – Orosei (via Sebastiano Chisu 35) – Ottana (Via Roma

6) – Sarule (Via Nazionale) – Siniscola (via De Gasperi 39/a)

Diocesi di Oristano: Solarussa (via Gramsci)

Diocesi di Ozieri: Oschiri (via Matteotti 2)

Diocesi di Sassari: Ittiri (via Aldo Moro 2/A SS 07044; Via Verdi 28 SS 07044) – Sennori (via Cagliari 1)

Diocesi di Tempio-Ampurias: Nulvi (Loc. Giulzi) – Santa Teresa di Gallura (via Nazionale snc) – Valledoria (Corso Europa 11)